Liga Mistrzów. Gianluigi Buffon: Sędzia ma kosz na śmieci zamiast serca

badziewiak66 pół godziny temu

A nikogo nie dziwią te wyniki od 0-3 do 0-3 i 1-3, od 4-1 do 3-0 na tym poziomie. Zawodnicy , co by tu dużo pisać, markowych drużyn, zachowują się jak kobiety przed , w czasie i po okresie. Ktoś kto widział i pamięta mecze Pucharu Europy Mistrzów Lig Krajowych, Pucharu UEFA, czy Pucharu Zdobywców Pucharów z rozrzewnieniem wspomina tamte czasy, tamten poziom, rywalizację wielkich graczy o wielkie trofea. Przypomnijcie sobie jak zmienne były losy Pucharu Europy, jak wiele drużyn z różnych państw sięgało po tytuł. Poziom był wówczas bardzo wysoki i wyrównany, gwiazdy rodziły tak w Rumunii, jak i w Holandii, czy byłej Jugosławii. Dziś 8 najbogatszych klubów co roku rywalizuje o wygraną. Wygrały pieniądze i im podporządkowano całe rozgrywki.