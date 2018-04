Liga Mistrzów. Kontrowersyjny gest Giorgio Chielliniego

Do 93. minuty Juventus prowadzili 3:0, i wszystko wskazywało na to, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie dogrywka.

W końcówce spotkania błąd we własnym polu karnym popełnił jednak Mehdi Benatia, który sfaulował Lucasa Vazqueza. Za przewinienie 30-latka arbiter bez wahania podyktował rzut karny, ale z jego decyzją nie zgadzali się piłkarze gości. Obrońcy i bramkarz Juve popchnęli sędziego, a ten ukarał za to Gianluigiego Buffona. Bramkarz obejrzał czerwoną kartkę i musiał zejść z boiska.



Ukarany nie został Giorgio Chiellini, obrońca Juve, który nie mógł pogodzić się z deczyją arbitra i pokazał kontrowersyjny gest. Włoch krzyczał także w kierunku zawodników Realu: "Płacicie im?!". W domyśle - arbitrom.

Ostatecznie Ronaldo wykorzystał jedenastkę i zapewnił Realowi grę w półfinale LM.