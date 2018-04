Liga Mistrzów. Juergen Klopp o awansie Romy: Myślałem, że to żart

Barcelona wygrała z Romą aż 4-1 w pierwszym meczu, ale Włosi w rewanżu dokonali rzeczy wydawałoby się niemożliwej. Dzięki zwycięstwu 3-0 i bramkom wyjazdowym wyeliminowali hiszpańskiego giganta.

W tym czasie Liverpool wygrał na wyjeździe 2-1 (5-1 w dwumeczu) z Manchesterem City i również zapewnił sobie awans do półfinału. Po meczu Juergen Klopp został zapytany o awans Romy.

- Wchodziłem po schodach i ktoś mi powiedział. Naprawdę pomyślałem, że to żart. To nie tak, że nie szanuję Romy, wręcz przeciwnie. Mają fantastyczny zespół. Edin Dżeko, wow.

- Stracili Mohameda Salaha i są w półfinale. To naprawdę wielka rzecz - stwierdził trener Liverpoolu. Latem Egipcjanin odszedł z Romy do "The Reds" za 42 mln euro. Włosi musieli go sprzedać, by wypełnić wymagania finansowego fair play, a Egipcjanin strzelił w tym sezonie już 39 goli - tyle samo, co Lionel Messi. Ale tylko Salah ma jeszcze szanse na wygranie Ligi Mistrzów.

W półfinale LM są już Roma i Liverpool. Kolejne dwie drużyny dołączą do tego grona w środę. Bayern zagra z Sevillą (2-1 w pierwszym meczu), a Real Madryt z Juventusem (3-0).