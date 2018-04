Liga Mistrzów. Trybuna prasowa na Stadio Olimpico oszalała ze szczęścia po zakończeniu meczu Roma - Barcelona

We wtorek na Stadio Olimpico AS Roma w wielkim stylu pokonała FC Barcelonę 3:0 i awansowała do półfinału rozgrywek. Właśnie trzech zdobytych bramek (przy zeru straconych) potrzebowali Włosi, aby zameldować się w kolejnej fazie, ponieważ w pierwszym spotkaniu na Camp Nou Katalończycy wygrali 4:1.

Po ostatnim gwizdku sędziego trybuna prasowa, w której znajdowali się włoscy dziennikarze, po prostu oszalała ze szczęścia.

Także oficjalne konto AS Romy na Twitterze zyskało popularność we wtorkowy wieczór. Wszystko za sprawą osobliwego wpisu ZOBACZ>>

Gorszy humor po tym spotkaniu miała ikona FC Barcelony, Andres Iniesta. Hiszpan był bardzo niezadowolony z rezultatu, podzielił się też niespodziewanym wyznaniem ZOBACZ>>