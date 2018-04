Totalne szaleństwo na Twitterze AS Romy. Ten wpis przejdzie do historii

W 6. minucie Edin Dżeko. W 58. minucie z rzutu karnego Daniele De Rossi. W 82. minucie Kostas Manolas. AS Roma dokonała czegoś, co pozornie wydawało się niemożliwe. Rzymianie pokonali u siebie FC Barcelonę 3:0, odrobili straty z pierwszego meczu, który przegrali 1:4 i sensacyjnie awansowali do półfinału Ligi Mistrzów.

W nietypowy sposób uczucia i szaleństwo oddali ludzie zajmujący się mediami społecznościowymi rzymskiego klubu. Zaraz po ostatnim gwizdku sędziego na oficjalnym koncie AS Romy pojawił się wpis, który w głównej mierze stanowił nieusystematyzowany ciąg znaków.

Roma przeciwnika w półfinale pozna w piątek. Jednym z potencjalnych rywali rzymian będzie Liverpool, który we wtorek pokonał w rewanżu Manchester City 2:1 i cały dwumecz wygrał 5:1.