Co za błąd sędziego. Manchester City powinien mieć kolejnego gola

W 42. minucie piłka wpadła do bramki Liverpoolu, jednak sędzia gola nie uznał, bo dopatrzył się spalonego. Ale jego nie było. Po dalekim wyjściu z bramki Kariusa piłka odbiła się od Milnera i spadła pod nogi Sane, który strzelił gola. Sędzia powinien go uznać, bo nie podawał piłkarz City, tylko Liverpoolu!

Mateu Lahoz jeszcze konsultował się z arbitrem bocznym, sędzia bramkowy miał wszystko jak na dłoni, ale zmiany decyzji nie było. A w Lidze Mistrzów nie można korzystać z systemu VAR.

Gdy skończyła się pierwsza połowa, w kierunku arbitra ruszył Pep Guardiola. Szybko nakazał swoim piłkarzom zejść do szatni, a w kierunku sędziego zaczął coś wykrzykiwać. Mateu Lahoz zareagował, ale trener Manchesteru City nie chciał go słuchać i też uciekł do szatni.

Arbiter decyzję o wyrzuceniu Guardioli na trybuny zakomunikował jego asystentom.

Od 3. minuty Manchester City prowadzi 1:0 po golu Jesusa. W pierwszym meczu Liverpool zwyciężył 3:0.