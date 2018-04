Gareth Bale pod ostrzałem kibiców Realu Madryt. Kamera nagrała kuriozalne reakcje piłkarza

szbal 3 godziny temu Oceniono 1 raz 1

No ale z czego ma się chłop cieszyć, że zespół wygrywa (i to w jakim stylu!), kiedy on siedzi na ławce? Przecież wiadomo, że po takim meczu jest jeszcze dalej od składu, niż był. Poza tym psychicznie to on jest dawno poza Madrytem, o ile kiedykolwiek był jego częścią