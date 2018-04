Liga Mistrzów. Liverpool rozbił Manchester City

To był wspaniały wieczór na Anfield Road. Już od pierwszych minut można się było spodziewać, że będzie to wielkie widowisko. Strzelanie rozpoczął w 12. minucie Mohamed Salah. Najpierw strzał Firmino odbił przed siebie Ederson, do piłki znów dopadł napastnik Liverpoolu, który wyłożył ją Salahowi, a ten trafił do pustej bramki. 8 minut później kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Alex Oxlade-Chamberlain. Bramkarz City był bez szans.

W 31. minucie trubyny Anfield wybuchły ze szczęścia po raz trzeci. Po dośrodkowaniu Salaha piłkę głową wbił do siatki Sadio Mane. Piłkarze gości w pierwszej połowie byli bezradni.

W drugiej połowie gospodarze cofnęli się, a zdecydowaną przewagę mieli podopieczni Pepa Guardiola. Goście nie potrafili jednak znaleźć sposobu na kapitalnie dysponowaną obronę The Reds. Najgroźniej zaatakowali w 52. minucie, kiedy Leroy Sane mocnym strzałem trafił w boczną siatkę bramki Kariusa. Minutę później z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Mohamed Salah. W jego miejsce wszedł Wijnaldum. W 84. minucie do siatki trafił co prawda Gabriel Jesus, ale wcześniej na spalonym został złapany Leroy Sane.

W całym meczu Manchester City miał 11 okazji do zdobycia gola, ale nie oddał ani jednego celnego strzału. The Reds jadą do Manchesteru z solidną zaliczką. Mecz rewanżowy odbędzie się we wtorek 10 kwietnia o 20:45. Transmisja z tego spotkania na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.