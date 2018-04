Liga Mistrzów. Zmiana planów. Bayern - Sevilla 11 kwietnia w TVP

deoand 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Skąd tu rylu kretynów - nie ogladam TVP pis a co to ma do sportu .... Brawo Redakcja sportowa , brawo , brawo . Pewno , ze zamiast mecz , który został rozstrzygnięty lepiej obejrzec mecz nie do końca rozstrzygniety i do tego jeszcze z Lewandowskim . Brawo !!!