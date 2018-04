Zinedine Zidane do Cristiano Ronaldo: Zaufaj mi, wydłużę twoją karierę

Jeszcze kilka lat temu Portugalczyk chciał grać w każdym meczu od pierwszej do ostatniej minuty. Sytuacja jednak uległa zmianie w ostatnich dwóch sezonach. Pod wodzą Zidane'a Ronaldo zaakceptował nową strategię.

Gwiazda Realu gra rzadziej, oszczędzając swoją energię na kluczowe mecze i na decydującą fazę sezonu. Efekty widać również teraz. W ostatnich 11 meczach strzelił 18 goli, w tym 12 w sześciu meczach Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale z Juventusem (3-0) po raz kolejny spisał się znakomicie, strzelił dwa gole i praktycznie zapewnił Realowi kolejny występ w półfinale.

Wtorkowe "L'Equipe" ujawniło rozmowę, do jakiej miało dojść po Euro 2016. W finale z Francją Portugalczyk doznał kontuzji kolana. - Jeśli posłuchasz mnie i zaufasz mi, zaakceptujesz to, że będziesz odpoczywał co jakiś czas, wydłużę twoją karierę o kilka lat - powiedział francuski trener.

Efekty są znakomite. W poprzednim sezonie Ronaldo nie grał w większości spotkań Pucharu Króla. Przed ważnymi starciami w LM opuszczał również mecze ligowe. Pomógł w ten sposób zdobyć zespołowi dublet. W tym sezonie nie zagrał w ani jednym meczu Pucharu Króla, nie grał też w paru starciach ligowych.