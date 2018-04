Liga Mistrzów. Zlatan Ibrahimović o golu Cristiano Ronaldo: Ładny, ale niech zrobi to z 40 metrów

Portugalczyk strzelił dwa gole dla Realu Madryt w wyjazdowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na 2-0 trafił przepięknym strzałem przewrotką, po którym dostał owację na stojąco - nawet od kibiców Juventusu.

- Nie wiem czy to najpiękniejsze gol w historii futbolu, ale z pewnością to niezwykłe trafienie. Trzeba mu pogratulować tego co robi w ostatnim czasie - powiedział będący pod wrażeniem wyczynu Ronaldo Massimiliano Allegri, trener Juventusu.

To trafienie z pewnością przejdzie do historii futbolu. Ale co na ten temat powiedział Zlatan Ibrahimović? - Ładny gol, ale powinien spróbować tak zrobić z 40 metrów - powiedział Szwed.

W ten sposób odniósł się do swojego niesamowitego gola w meczu reprezentacji Szwecji z Anglią (4-2) w 2012 roku. Ibrahimović również strzelił gola przewrotką, choć ze znacznie większej odległości.

Który gol był ładniejszy?