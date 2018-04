Liga Mistrzów. Bayern Monachium bliżej półfinału. Lewandowski bez gola i bez błysku

sunim godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Ja życzę Lewmu samych sukcesów. Ale jak się oglądało te dwa mecze równocześnie, to człowiek się zastanawiał co miałby właściwie robić Lewy w Realu. I że po co mu to.

A Bayernie jeszcze może 1-2 razy zostać królem strzelców, wyprzedzić Pizzaro i stać się najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii BL. Może wejść nawet do pierwszej 3.

W LM też jeszcze mógłby nastrzelać w przyszłym sezonie. W fazie grupowej.

Jednak w Realu to on błyszczeć raczej nie będzie.