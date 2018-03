Duże zmiany w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Co wprowadza UEFA?

W regulaminie zaszły dwie bardzo istotne korekty. Pierwszą jest wprowadzenie dodatkowej czwartej zmiany w dogrywce.

Kolejna zmiana w regulaminie zaszła w kwestii rejestracji zawodników kupionych podczas zimowego okienka transferowego. Od teraz kluby będą mogły zarejestrować do rozgrywek trzech nowych piłkarzy bez żadnych ograniczeń. UEFA nazywa to końcem z zasadą "przywiązania do pucharu". Piłkarz nie mógł zagrać w jednej edycji LM lub LE w barwach dwóch różnych zespołów.

Gdyby te zmiany zostały wprowadzone przed rozpoczęciem bieżącego sezonu, oznaczałoby to, że FC Barcelona mogłaby zgłosić do rozgrywek Phillipe Coutinho, który jesienią grał w LM dla Liverpoolu. Zmiany byłby korzystne również dla Arsenalu. "Kanonierzy" w przerwie zimowej ściągnęli na Emirates Stadium Pierre'a-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund oraz Henricha Mychitarjana z Manchesteru United. Jedynie były zawodnik "Czerwonych Diabłów" może na wiosnę grać w zespole Arsene Wengera, ponieważ Ormianin grał w LM w drużynie Jose Mourinho.

Potwierdziły się również informacje dotyczące godzin rozgrywania spotkań Ligi Mistrzów. Od nowego sezonu w fazie grupowej LM dwa pojedynki będą rozgrywane o godz. 18.55. Pozostałe mecze odbędą się o 21. Wyjątkiem będzie ostatnia kolejka LM, w której wszystkie spotkania będą odbywały się jednocześnie.

Z pomniejszych zmian należy dodać, że w finałach europejskich pucharów (Superpuchar Europy, Liga Mistrzów, Liga Europy) trenerzy będą mogli mieć dwunastu rezerwowych, a nie jak do tej pory tylko siedmiu.

Regulamin zacznie obowiązywać od sezonu 2018/2019.