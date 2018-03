Liga Mistrzów w Polsacie. Nowe kanały, wszystkie mecze na żywo. Stacja powalczy o Ekstraklasę!

Liga Mistrzów trafi do Polsatu w sierpniu 2018 roku. Telewizja będzie pokazywać rozgrywki aż do 2021 roku. To rewolucja dla kibiców, którzy przez ostatnie sezonu mogli oglądać Champions League w NC+.

- Podpisaliśmy umowę, która narzuca na nas konkretne obowiązki. Wszystkie mecze pokażemy na żywo, co jest chyba najważniejszą informacją. Wiadomo, że będziemy dedykowali specjalne dwa kanały dla obsługi tej potężnej masy meczów - powiedział Marian Kmita w rozmowie z Andrzejem Kostyrą, dziennikarzem 'SuperExpressu'.

Co z Lotto Ekstraklasą?

Już niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawa do transmisji najlepszej ligi w Polsce. Zmiana nadawcy może nastąpić od sezonu 2019/2020. Obecnie rozgrywki Lotto Ekstraklasy pokazuje telewizja NC+.

- Nie będę ukrywał, jesteśmy zainteresowani. Natomiast w jakim stopniu to zainteresowanie będzie się wyrażało, to wszystko zależy od właściciela Solorza. Zainteresowanie tak, a skuteczność zobaczymy - podsumował Kmita.