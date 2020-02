muppet.show godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Panie Probierz, jest Pan niesprawiedliwy, mówiąc że telewizja nie pokazuje tego, co piłkarze ekstraklasy (😂) robią dobrze. Przecież na przełomie czerwca i lipca są transmisje z kwalifikacji do kwalifikacji do europejskich pucharów i telewizja pokazuje, jak nasi gwiazdorzy dają d....y zespołom z Azerbejdżanu i Luksemburga. I nikt nie twierdzi, że akurat tego nie robią nie to że dobrze, ale wręcz rewelacyjnie. Więc o co chodzi?

Mają nie pokazywać kiksów? To co mają pokazywać przez cały sezon w piątek, sobotę i niedzielę?! Antylopy i Czubównę? Przecież nie da się pokazywać tragifarsy tak, żeby nie było widać tragedii i farsy...

p.s. A próbował Pan rozmawiać w szatni ze swoimi gwiazdorami, żeby nie strzelali tak, by piłka wylatywała z boiska przez linię boczną, bo inaczej to złośliwcy pokażą to w tv? Może to jakaś koncepcja?