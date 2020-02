tomaszkulej godzinę temu Oceniono 11 razy 7

Pomimo, że jestem kibicem Legii Warszawa i ze strony "prawdziwych" kibiców klubu z Łazienkowskiej za to stwierdzenie może mnie spotkać hejt, to muszę się publicznie przyznać, że cieszy mnie ta zwyżka formy Wisły Kraków. Życzę temu klubowi, by utrzymał się w szeregach najlepszych polskich klubów piłkarskich, unikając degradacji do 1 ligi.Zasługuje na to, może nie grą w tegorocznych rozgrywkach (choć pod tym względem gorszy jest np. ŁKS), lecz historią i dokonaniami.