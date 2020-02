ferryk 4 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Wg mnie to dobry mecz ale tylko z punktu widzenia Rakowa bo mogli nawet wygrać a zgubiła ich indolencja strzałowa. Nie wiem co myślą piłkarze faulując na polu karnym ale chyba nic nie myślą bo przecież nie każdy strzał z pola karnego musi trafić w siatkę. Przy karnym szansa nietrafienia maleje do zera chyba, że jest się wyjątkowo uzdolnionym. Mimo wszystko zespół jest prowadzony przez amatora bez żadnych szans , choć z przykrością to przyznaję, na wyjście z grupy. Dla mnie ten mój zespół był jak ryba trzepocząca się po wyjęciu z wody.