superskladak wczoraj Oceniono 11 razy 5

Dziennikarzyny ze wszystkich się tak śmieją, tylko Legiunia dla nich jest boska i każdy meczyk na żywo, Live i 3 osobne linki: do składu, wyniku i ewentualnego transferu do wielkiego klubu. A jak Legiunia wyjeżdza do Luksemburga, czy Mołdawii to zaczynają się schody nie do przejścia.