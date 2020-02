- Krytykowali mnie w Jagiellonii, krytykują mnie w Legii. Kiedyś to wszystko czytałem, brałem do siebie, ale teraz już tego nie robię. Nikt nie musi mi mówić, że nie jestem w formie. Sam wiem to najlepiej - mówił Arvydas Novikovas po ostatnim meczu z ŁKS-em (3:1).

Legia tamto spotkanie wygrała, ale strzelała gole dopiero po zejściu Novikovasa. Zaczął Maciej Rosołek, który w 70. minucie doprowadził do wyrównania. 18-letni napastnik pojawił się na boisku właśnie w miejsce Litwina. I tak samo będzie w sobotę, bo Aleksandar Vuković dał Rosołkowi szanse od pierwszej minuty.

To Novikovas, który trafił do Legii latem z Jagiellonii jako gwiazda ligi, mecz z Rakowem rozpocznie na ławce. Podobnie jak Tomas Pekhart - nowy napastnik, który w ekstraklasie jeszcze gwiazdą nie jest, ale jego CV robi wrażenie. Czeski napastnik podpisał 2,5-letni kontrakt. Trafił na Łazienkowską tydzień temu - po tym, jak klub sprzedał Jarosława Niezgodę. Początek meczu z Rakowem w sobotę o 20.

Skład Legii na mecz z Rakowem: Majecki - Vesović, Lewczuk, Jędrzejczyk, Karbownik - Wszołek, Martins, Antolić, Luquinhas - Kante - Rosołek