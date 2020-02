Chicago Fire rozglądało się w Polsce za prawym obrońcą już od dawna. Ich pierwszym wyborem był Karol Fila z Lechii Gdańsk. Dla piłkarza młodzieżowej reprezentacji Polski i jego menedżerów ten kierunek nie był jednak priorytetem. Dlatego w tym wypadku - według naszych informacji - Amerykanie sięgną po Borisa Sekulicia.

Zawodnik przeszedł do Górnika Zabrze w lutym zeszłego roku z Levskiego Sofia. Od tego czasu zagrał w 35 meczach polskiego klubu, zdobywając dwa gole i zaliczając siedem asyst. Poza Bułgarią i Polską Sekulić grał także w rodzimej Serbii i na Słowacji.

W miejsce Sekulicia ma przyjść na wypożyczenie Bohdan Butko z Szachtara Donieck. Ten który miał trafić do Lecha, ale z powodu urazu nie przeszedł testów. Górnik na niego jednak poczeka aż dojdzie do siebie, mówi się o maksymalnie trzech tygodniach przerwy. 32-krotny reprezentant Ukrainy chce za wszelką cenę jechać na Euro 2020, a jeśli nie będzie regularnie grał to Andrij Szewczenko go nie powoła.