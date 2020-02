Omran Haydary był jednym z czołowych piłkarzy 1. ligi. Urodzony w Holandii reprezentant Afganistanu strzelił 12 goli i zaliczył dwie asysty w 20 meczach tego sezonu i był najlepszym strzelcem zaplecza ekstraklasy. Wiosną nie pomoże jednak zespołowi w walce o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

W poniedziałek Haydary przechodził testy medyczne w Lechii Gdańsk, a we wtorek podpisał z nią kontrakt. Zawodnik związał się z klubem trzyletnią umową z opcją przedłużenia jej o dwa lata.

Lechia Gdańsk pozyskała też Zwolińskiego i Ze Gomesa

To kolejne wzmocnienie ofensywy Lechii Gdańsk, która pozyskała również Łukasza Zwolińskiego z HNK Goricy. Kontrakt 26-latka z chorwackim klubem wygasał wraz z końcem sezonu i dogadał się ws. przenosin do Lechii już ponad tydzień temu. We wtorek klub poinformował, że zawodnik dołączy do drużyny już teraz. Zwoliński w tym sezonie strzelił cztery gole w 17 meczach ligi chorwackiej.

Do Lechii, na zasadzie wypożyczenia, trafił też Ze Gomes. Młody napastnik występował ostatnio w Benfice.