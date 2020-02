Petteri Forsell występował na boiskach ekstraklasy w sezonie 2018/2019, gdy był piłkarzem Miedzi Legnica. Wówczas zarzucano mu nadwagę i niesportowy tryb życia. To jednak nie przeszkadzało mu w byciu jednym z najlepszych piłkarzy w swoim klubie - w 37 meczach zdobył 13 bramek.

Miedź nie utrzymała się jednak w ekstraklasie, a Forsell został wypożyczony do HJK Helsinki na pół roku. Po tym czasie powrócił do Polski, bo fiński klub nie zdecydował się na przedłużenie umowy. Nikt w klubie z Legnicy nie planował jednak dania szansy Finowi, przez co mógł szukać nowego klubu.

Jak poinformował Michał Siejak, Forsell ma trafić do Korony Kielce. Warunkiem jest pomyślne przejście testów medycznych. Jeśli to mu się uda, ma pomóc klubowi z Kielc w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Korona po 21 kolejkach znajduje się na 13. miejscu w tabeli, mając jedynie punkt przewagi nad 14. Arką Gdynia.