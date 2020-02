We wrześniu 2018 roku Andre Martins został zawodnikiem Legii Warszawa. Do tej pory Portugalczyk rozegrał dla warszawskiego zespołu 59 meczów, zdobywając dwie bramki i zaliczając cztery asysty. W obecnym sezonie 30-letni pomocnik opuścił tylko jedno spotkanie (3:2 z ŁKS Łódź). Jak poinformowała oficjalna strona warszawskiego klubu, w poniedziałek Martins przedłużył kontrakt z Legią do czerwca 2022 roku. W umowie jest zapisana opcja przedłużenia kontraktu.

- Chyba nie da się być bardziej szczęśliwym, niż jestem w tym momencie. Cieszy mnie świadomość, że zostanę w Legii jeszcze przez co najmniej dwa lata. Odkąd trafiłem do Warszawy, to dla mnie wspaniała podróż. Wiem, że nic jeszcze nie wygrałem, ale jestem pewien, że teraz znajdujemy się na dobrej drodze. Jestem dumny, że będę miał możliwość walczyć w barwach tego klubu o mistrzostwo, Puchar Polski i występy w europejskich pucharach. Czuję wsparcie ze strony naszych kibiców. Wielu z nich pisało do mnie wiadomości, abym został w Legii. Teraz chcę odpłacić im się za to, jak traktowali mnie od momentu, w którym po raz pierwszy przyjechałem na Łazienkowską - przyznał Andre Martins cytowany przez stronę Legia.com.

W przeszłości dwukrotny reprezentant Portugalii występował w takich klubach, jak m.in: Olympiakos Pireus, Sporting Lizbona, CD Pinhalnovense i Real SC.