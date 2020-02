Omran Haydary jest jednym z czołowych piłkarzy 1. ligi. Urodzony w Holandii reprezentant Afganistanu strzelił 12 goli i zaliczył dwie asysty w 20 meczach tego sezonu i jest najlepszym strzelcem zaplecza ekstraklasy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie pomoże swojemu zespołowi w walce o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, jako że przechodzi testy medyczne przed transferem do Lechii Gdańsk.

Lechia Gdańsk pozyska również Łukasza Zwolińskiego

To kolejne wzmocnienie ofensywy Lechii Gdańsk, która pozyska również Łukasza Zwolińskiego z HNK Goricy. Kontrakt 26-latka z chorwackim klubem wygasał wraz z końcem sezonu i dogadał się ws. przenosin do Lechii już ponad tydzień temu, a teraz Lechia dogadała się z Goricą ws. natychmiastowego transferu. Zwoliński w tym sezonie strzelił cztery gole w 17 meczach ligi chorwackiej.

