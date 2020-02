zmiescisz_sie godzinę temu Oceniono 16 razy 16

Czasem kiedy wracam wieczorem do podwarszawskiej miejscowości to widzę kiboli Legii wracających z meczu, na przystanku są cisi i spokojni. Kiedy jadą już autobusem to zaczynają na cały głos drzeć mordy by zaimponować wracającym z drugiej zmiany gospodyniom domowym czyli koleżankom ich matek. Zakompleksione matoły :))