Piast Gliwice objął prowadzenie już w 17. minucie. Rzut karny na bramkę zamienił Jorge Felix. To był 10. gol Hiszpana w tym sezonie ekstraklasy. W 78. minucie gospodarze ustalili wynik meczu na 2:0. Po rzucie rożnym do piłki doszedł Jakub Czerwiński. Uderzył niezbyt czysto, ale na tyle szczęśliwie, że zmylił stojącego w bramce gości Konrada Forenca, który nie zdołał złapać piłki wpadającej do siatki.

REKLAMA

Dlaczego w Polsce tak trudno zbudować mocny klub:

Piast coraz wyżej

Piast wygrał 2:0, dzięki czemu awansował na 6. miejsce w tabeli ekstraklasy. Zagłębie pozostaje na 10. pozycji. W następnej kolejce mistrzowie Polski zagrają z Lechią w Gdańsku. Ekipa z Dolnego Śląska zmierzy się zaś u siebie z Wisłą Kraków.