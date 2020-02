Polonia Warszawa ma problemy finansowe, ale może zostać uratowana. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", pakiet kontrolny akcji ma przejąć nowy inwestor. To firma informatyczna Sii Polska, która zatrudnia ponad 4 tys. pracowników. Jej właścicielem jest Francuz Gregoire Nitot, który mieszka w naszym kraju od 20 lat.

Dlaczego w Polsce tak trudno zbudować mocny klub?

Na czwartkowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Polonii Nitot ogłosił, że na początek może przekazać stołecznemu klubowi 500 tys. zł. Od czerwca dopłaci około 4 mln zł. Negocjacje trwają, a walne zatwierdziło już nową emisję akcji Polonii SA.

Fala negatywnych komentarzy o Sii Polska

"Zdecydowanie odradzam współpracę z tą firmą. Recepcjoniści w przepoconych koszulkach, z brudnymi paznokciami, władający niepoprawną polszczyzną, w budynku śmierdzi stęchlizną", "Od wczoraj przebywają tam Chińczycy, chodzą w maseczkach, przywieźli w prezencie koronowirusa, ja tylko informuję, omijaj tę firmę jak chcesz przeżyć!" - to tylko niektóre z komentarzy kibiców Legii Warszawa, jakie pojawiają się od czwartku na portalu gowork.pl. Negatywne opinie na temat firmy Sii Polska pojawiły się wtedy, gdy "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że spółka zamierza zainwestować w Polonię Warszawa.

Polonia wydała oświadczenie

- Łączy nas piłka...... jak prawdziwe jest to hasło? Czy nienawiść musi być tak wielka, że zasłania idee zdrowej rywalizacji na boisku? Czy hejt to najlepsza broń? - czytamy na profilu Polonii Warszawa na Twitterze.

- Zachowanie niektórych osób, które ostatnio zorganizowały się, żeby zniszczyć reputację polskiej firmy, w której pracują sympatycy różnych klubów, jest dla nas trudne do zrozumienia. Takie działania na pewno nie mogą być usprawiedliwione miłością do piłki, czy do swojego klubu. Jest nam bardzo przykro i współczujemy wszystkim, których te działania dotknęły. Zdecydowanie jesteśmy za zdrową rywalizacją na boisku i przeciw wszelkim przejawom nienawiści.Niech łączy nas piłka! - dodano.

Do komentarzy odniósł się także sam Nitot. - Być może zainwestuję osobiście w historyczny klub i zostanę głównym akcjonariuszem. Ale jeszcze nic się nie zdecydowało. Na chwilę obecną umowa nie jest podpisana i nadal nie jestem pewien, czy obecni akcjonariusze zaakceptują moje warunki. Jeśli tak się stanie, postaram się uratować ten klub. To ekscytujący długoterminowy projekt - czytamy na profilu Sii Polska na Facebooku.