Cracovia pokonała na wyjeździe Arkę Gdynia 1:0 w 21. kolejce ekstraklasy. Chociaż zespół Michała Probierza przynajmniej do niedzieli awansował na pozycję lidera ligi, to w trakcie spotkania kibiców zajęła akcja "Pasów", która nie zakończyła się powodzeniem.

Wręcz przeciwnie, była ona powodem do śmiechu. W 60. minucie ładną akcję przeprowadził Sergiu Hanca. Rumun, który zdobył jedyną bramkę w meczu, dośrodkował z prawej strony, gdzie doskonale znalazł Pellego van Amersfoorta.

Chociaż Holender znalazł się w doskonałej sytuacji do podwyższenia wyniku, to kopnął piłkę... wprost w trybuny. Strzał van Amersfoorta na pewno jest jednym z mocnych kandydatów do najgorszego zagrania sezonu.

Kolejny mecz Cracovia zagra w niedzielę 16.02, gdy na swoim stadionie podejmie Lecha Poznań. Początek spotkania o godzinie 17:30.