Jarosław Niezgoda, lider strzelców ekstraklasy, przeniósł się zimą do amerykańskiej ligi MLS. Pod jego nieobecność podstawowym napastnikiem "Wojskowych" będzie Jose Kante. Legia poinformowała w piątek, że przedłużyła kontrakt z 29-letnim reprezentantem Gwinei do 30 czerwca 2021 roku.

Nowy napastnik Legii to spora niewiadoma?

Kante na dłużej w Legii

W tym sezonie Kante w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 9 goli i miał 2 asysty. 29-latek dołączył do stołecznego klubu w 2018 roku. Do tej pory zdobył dla Legii w 43 występach 14 bramek i 3 asysty. Kante ma także 11 występów w reprezentacji swojego kraju, z którą grał m.in. na zeszłorocznym Pucharze Narodów Afryki. Portal Transfermarkt wycenia go na 750 tys. euro.