Alan Czerwiński zawodnikiem Zagłębia Lubin jest od 2,5 roku. Obrońca trafił do klubu po pięciu sezonach spędzonych w GKS-ie Katowice. Dobra forma piłkarza sprawiła, że zainteresowały się nim mocniejsze, polskie kluby. Na początku stycznia Lech Poznań poinformował o sprowadzeniu zawodnika od 1 lipca i podpisaniu z nim trzyletniego kontraktu.

Czerwiński przeniesie się do Lecha latem na zasadzie wolnego transferu, gdyż z końcem czerwca wygasa jego obecna umowa z Zagłębiem. Poznaniacy chcieli, by piłkarz grał u nich już wiosną, jednak mimo długich negocjacji, nie udało im się dojść do porozumienia z lubińskim klubem.

"Czerwiński jest głową w Poznaniu"

Do sprawy, na konferencji prasowej przed sobotnim meczem z Rakowem Częstochowa, odniósł się trener Lecha, Dariusz Żuraw. - To bardzo trudna sytuacja. Szczególnie dla Alana, który głową jest już w Poznaniu i bardzo chce do nas przyjść. Niestety ambicje niektórych ludzi w Lubinie znajdują się wyżej niż racjonalne myślenie - powiedział.

I dodał: Zrobiliśmy i nadal robimy wszystko, by pozyskać Alana. Są jednak rzeczy, na które nie mamy wpływu. Myślę, że dla trenera Zagłębia to też nie jest dobra sytuacja, bo wiem, że ma już wytypowanego następcę. Nie ma tutaj żadnych wygranych, sami przegrani. Szkoda, że przez ambicję części ludzi z Lubina ta transakcja wciąż nie dochodzi do skutku.

- Jeśli Alan nie trafi do nas na rundę wiosenną, będziemy musieli go wdrożyć i pozyskać innego gracza na prawą stronę defensywy - zakończył Żuraw. Lech bardzo chce sprowadzić Czerwińskiego już teraz, gdyż poważną kontuzję leczy podstawowy obrońca zespołu, Robert Gumny.

Czerwiński w obecnym sezonie wystąpił łącznie w 23 meczach, w których strzelił jednego gola i zanotował sześć asyst.