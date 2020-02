Były król strzelców ekstraklasy wraca do europejskiej piłki. Napastnik, który z Legii Warszawa wyjechał do Chicago Fire teraz znów zagra w lidze węgierskiej. Nowym klubem piłkarza będzie MOL Fehérvár FC (dawniej znanym jako Videoton).

- Witamy w domu - piszą Węgrzy na swojej stronie internetowej. - Wreszcie wróciłem do domu - stwierdził Nikolić.

Nemanja Nikolić już latem zapowiedział, że nie wróci do Legii Warszawa

Nikolić w 96 meczach w barwach Chicago Fire zdobył aż 56 bramek. Nemanja Nikolić był jednym z najlepszych piłkarzy Legii w ostatnich latach. W 86 meczach strzelił aż 55 goli. Nic więc dziwnego, że fani stołecznej drużyny marzyli o jego powrocie do Legii. Latem Węgier został zapytany, czy jest szansa, że wróci na Łazienkowską. Jego odpowiedź była wówczas negatywna. - Żeby być szczerym: w tym momencie nie widzę na to większych szans. Choć to dla mnie honor, że kibice Legii wciąż śledzą moją karierę i wciąż na mnie czekają - przyznał Nikolić w rozmowie z "Super Expressem".