W sezonie 2014/15 Kamil Mackiewicz (ur. w 1992) był wyróżniającym się piłkarzem ekstraklasy, w barwach Jagiellonii Białystok rozegrał 17 meczów, zaliczył siedem asyst i strzelił jednego gola. Spekulowano, że może trafić do Legii Warszawa.

- Bardzo poważnie myślimy o Michale Heliku i już teraz będziemy rozmawiać o jego przejściu z właścicielami Ruchu Chorzów. Podoba mi się również Karol Mackiewicz, lewoskrzydłowy Jagiellonii. Pytanie tylko, czy przed startem w kwalifikacjach pucharów jest sens rozmawiać o nim z Czarkiem Kuleszą? - zastanawiał się Bogusław Leśnodorski, ówczesny prezes Legii, w rozmowie z tygodnikiem "Piłka nożna".

Ostatecznie zawodnik został na kolejny sezon w Białymstoku, by - po wielu urazach - w sezonie 17/18 trafić do pierwszoligowca Wigry Suwałki. W obecnym sezonie rozegrał jeden mecz w Górniku Łęczna, który występuje w II lidze. Ale jak donosi portal polsatsport.pl, Mackiewicz trenuje obecnie z Ruchem Wysokie Mazowieckie i jest blisko związania się z tym klubem. Jeszcze kilka lat temu miał trafić do Legii, teraz jest o krok od podpisania umowy z III ligowcem.

Po 18. kolejkach III ligi grupy 1 Ruch zajmuje 15. lokatę. Drużyna trenera Jurczaka zdobyli 17 punktów, czyli tyle samo, co będąca w strefie spadkowej Lechia Tomaszów Mazowiecki.