Prezes Lecha Karol Klimczak był gościem audycji ''Sportowa Arena'' w Radiu Poznań. Do studia mogli dzwonić kibice. I dość chętnie z tego korzystali. Na sam koniec audycji odebrano ostatni telefon, który zaczął się tak: - Dobry wieczór, mam jedno pytanie, a w zasadzie to nie jest pytanie, bo cały Poznań czeka na jedno: kiedy poda się pan do dymisji - zapytał kibic Lecha.

Prezes Lecha na to pytanie zareagował lekkim uśmiechem, ale od razu na nie nie odpowiedział. Słuchacz mówił dalej: - To pan jest twarzą wszystkich naszych porażek, stworzył pan klub-mem... My czekamy na jedno: nie na żadnych piłkarzy, nie na trenerów, tylko na to, kiedy w końcu pan Klimczak przestanie być prezesem Lecha. Bo mamy pana serdecznie dość. Serdecznie, naprawdę - krzyczał kibic do słuchawki i zapewnił, że dopóki Klimczak nie poda się do dymisji, jego noga nie postanie na stadionie Lecha. - Nie wydam nawet złotówki, dopóki pan jest prezesem.

- Mocne słowa - zareagował prowadzący audycję. Klimczak po chwili zgodził się z nim i dodał: - Mocne, ale też trzeba uszanować zdanie kibica, bo ma do niego prawo. Ja podchodzę do tego spokojnie i zapraszam innych kibiców, którzy mają zaufanie - spotykam takich na co dzień w sklepie czy na ulicy - na ten pierwszy mecz po przerwie zimowej z Rakowem - odparł Klimczak.

Prezes Lecha nie zamierza podawać się do dymisji

Prezes Lecha w ostatnich dniach udzielił także wywiadu "Gazecie Wyborczej", w którym przyznał, że wraz z właścicielem klubu Piotrem Rutkowskim nie zamierza podawać się do dymisji. Domagają się tego kibice, którzy nie mogą pogodzić się z tym, że w ostatnich latach klub nie odnosił żadnych sukcesów. - Odeszlibyśmy, gdybyśmy nie wierzyli, że to, co robimy, doprowadzi w końcu do dobrego skutku. Wiemy, że poprzez zachowanie ciągłości bez emocjonalnych dróg na skróty, dojdziemy do sukcesów - powiedział Klimczak.