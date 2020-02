Dani Quintana od 2015 roku grał w Karabachu Agdam. Po blisko pięciu latach spędzonych w Azerbejdżanie postanowił przenieść się jeszcze bardziej na wschód. Były gwiazdor Jagiellonii Białystok został właśnie piłkarzem Chengdu Better City FC. Z chińskim klubem, który występuje w drugiej lidze, podpisał roczny kontrakt.

Quintana mógł wrócić do Jagiellonii

Quintana jest dobrze wspominany w Polsce ze względu na ponad półtoraroczny pobyt w Jagiellonii. W Białymstoku występował od stycznia 2013 do września 2014 roku. Rozegrał w tym czasie 63 mecze, w których strzelił 23 gole i zanotował 20 asyst. Hiszpan odszedł potem do Arabii Saudyjskiej (Al-Ahli), skąd po pół roku znowu mógł wrócić do Jagiellonii, ale ostatecznie trafił do Karabachu.

Nowy klub 32-latka jest beniaminkiem w drugiej lidze chińskiej. Jego trenerem jest Hiszpan Jose Carlosa Granero. Drugim zimowym gwiazdorskim transferem Chengdu jest Nikola Durdić, 33-letni serbski napastnik z przeszłością m.in. w Bundeslidze (FC Augsburg).