Legia Warszawa wciąż szuka napastnika, który przy Łazienkowskiej zastąpi Jarosława Niezgodę (zimą został sprzedany do Portland Timbers). Zdaniem TVP Sport klub prowadzi poważne rozmowy w sprawie pozyskania Angela Rodado. To 23-letni Hiszpan, który od sierpnia 2018 roku występuje w trzecioligowej UD Ibiza. W tym sezonie zagrał w 26 spotkaniach, w których strzelił 13 goli. - Dałbym nawet 80 procent szans na to, że Rodado wiosną zagra w Legii - mówi menedżer zawodnika Predrag Risticvic.

REKLAMA

Rewelacyjny 18-latek zachwyca w Legii! "Pół Europy będzie się o niego zabijać"

Alibec nie dla Legii, co ze Świerczokiem?

W kontekście nowego napastnika Legii w mediach ostatnio przewijały się głównie dwa nazwiska: 27-letniego Jakuba Świerczoka z Łudogorca Razgrad i 29-letniego Denisa Alibeca z Astry Giurgiu. Z naszych informacji wynika, że temat tego drugiego upadł już zupełnie. Ze Świerczokiem sytuacja wygląda nieco inaczej. Bułgarski klub jest gotowy negocjować z Legią, ale cały czas przeciąga rozmowy. A przeciąga dlatego, że ze sprzedażą Świerczoka najchętniej poczekałby do końca lutego. Pozbył się go dopiero po dwumeczu z Interem Mediolan w 1/16 Ligi Europy.

Tylko że Legia aż tak długo czekać nie chce, zaczyna rozglądać się za kimś innym. - Na naszej krótkiej liście są jeszcze dwa, trzy nazwiska napastników z zagranicy, którymi się interesujemy - usłyszeliśmy kilka dni temu przy Łazienkowskiej. TVP Sport donosi, że z Rodado sprawa byłaby o wiele łatwiejsza. Transfer powinien wyjaśnić się do końca tygodnia.

Drugi Hiszpan w Legii?

Jeśli Legia podpisałaby kontrakt z Rodado, byłby to drugi Hiszpan, który tej zimy trafiłby na Łazienkowską. W poniedziałek kontrakt z klubem podpisał Toni Segura. 21-letni ofensywny pomocnik na razie ma grać w trzecioligowych rezerwach. Te na wiosnę będą walczyły o awans do drugiej ligi. Po 17 kolejkach tracą do lidera cztery punkty, ale mogą tracić tylko jeden, bo mają do rozegrania zaległy mecz z Sokołem Ostróda, który prowadzi w tabeli.