Nowym piłkarzem Jagiellonii został Jakov Puljić, który przeniósł się do Białegostoku z chorwackiego HNK Rijeka. Zawodnik podpisał umowę na 2,5 roku, jak oficjalnie poinformował klub - według chorwackich mediów kosztował 500 tysięcy euro.

REKLAMA

Dlaczego w Polsce tak trudno zbudować mocny klub:

Wszystko wskazuje na to, że dojdzie także do transferu rumuńskiego obrońcy, Bogdana Tiru z Viitorulu Constanta. "Doszliśmy do porozumienia z polskim klubem w sprawie transferu zawodnika. Nie znajdzie się on w kadrze na wieczorny mecz z Politehnicą Jassy. Tiru przejdzie testy medyczne w Jagiellonii" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie na oficjalnej stronie internetowej klubu z Rumunii.

Trzeci i czwarty transfer Jagiellonii Białystok

Puljić i Tiru to odpowiednio trzeci i czwarty zimowy transfer klubu z Białegostoku. Wcześniej Jagiellonia podpisała kontrakt z bramkarzem Dejan Iliev oraz obrońcą Bartłomiejem Wdowikiem. Drużynę opuścili zaś Guilherme, Patryk Klimala, Marko Poletanović, Mikołaj Wasilewski oraz Grzegorz Sandomierski.

Jagiellonia przed wznowieniem rundy wiosennej w Ekstraklasie plasuje się na dziewiątym miejscu w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Pierwszy mecz ligowy w 2020 roku zespół z Białegostoku zagra w sobotę o godzinie 20, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Kraków.