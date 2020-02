trefort 3 godziny temu Oceniono 3 razy 3

"Klasa Piasta" wystarczyła, by zostać Mistrzem Polski. Że nie jest to wybitny zespół, pokazały ich mecze w LM, a następnie w LE. Ale gdzie jest cała reszta? Pucharowe wyczyny Legii, Cracovii i Lechii to przecież też kompromitacja! Mamy ligę, w której każdy może wygrać z każdym, a niedoszły spadkowicz, jak Piast, może rok później zostać mistrzem. A że naznaczona przez Bońka Legia nie potrafi dać sobie rady sama ze sobą, no to sorry Winnetou.