Bogdan Tiru ma 25 lat i gra na pozycji środkowego obrońcy. W Viitorulu Konstanca gra on od lipca 2012 roku. Tiru jest wychowankiem akademii Gheorghe Hagiego. W obecnym sezonie rozegrał on 22 mecze, w których strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Dwie z pięciu bramek Rumun zdobył w kwalifikacjach Ligi Europy, gdzie Viitorul przegrał z belgijskim Gentem.

Tiru jest dwukrotnym reprezentantem Rumunii. Debiut zaliczył w listopadzie 2016 roku w przegranym 0:1 meczu towarzyskim z Rosją. Siedem miesięcy później Tiru zagrał w wygranym 3:2 meczu z Chile.

Wszystko wskazuje na to, że za chwilę Tiru zostanie zawodnikiem Jagiellonii Białystok. "Doszliśmy do porozumienia z polskim klubem w sprawie transferu zawodnika. Nie znajdzie się on w kadrze na wieczorny mecz z Politehnicą Jassy. Tiru przejdzie testy medyczne w Jagiellonii" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej rumuńskiego klubu.

Trzeci transfer Jagiellonii

Jeśli Rumun zostanie zawodnikiem Jagiellonii, to zostanie trzecim zimowym transferem białostockiego klubu. Wcześniej kontrakty z nim podpisali bramkarz Dejan Iliev oraz obrońca Bartłomiej Wdowik. Jagiellonię opuścili zaś Guilherme, Patryk Klimala, Marko Poletanović, Mikołaj Wasilewski oraz Grzegorz Sandomierski.

Po 20 kolejkach PKO Ekstraklasy Jagiellonia zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Pierwszy mecz ligowy w 2020 roku zespół z Białegostoku zagra w sobotę o godzinie 20, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Kraków.