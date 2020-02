Lukas Podolski od lat zapowiada, że chciałby zakończyć karierę w Górniku Zabrze. Polski klub prowadził z nim negocjacje tej zimy - były reprezentant Niemiec został bez klubu po odejściu z japońskiego Vissel Kobe - ale ostatecznie nie doszło do takiego transferu, gdyż Podolski wybrał turecki Antalyaspor. Dlaczego tak się stało?

- Pozostawałem w kontakcie z Arturem Płatkiem [doradca zarządu i koordynator sportowy Górnika Zabrze - dop. red.]. Od niego wiedziałem, jak wyglądają sprawy w klubie. Żeby doszło do transferu, musi on pasować obu stronom. Nie czułem, że wszyscy w klubie byli przekonani do tego ruchu, więc ja też nie - powiedział w rozmowie z "PS". - Nie czułem, że zarząd jest w stu procentach za tym transferem. Nie mówię, że ktoś nie chciał, tylko na koniec wszystko musi do siebie pasować. Jak magnes. A tak nie było. To wszystko nie jest takie łatwe, jak innym się wydaje. Chodzi też o rodzinę, szkołę dla dzieci. Trzeba to porządnie ustawić, a nie zrobić coś na szybko, a potem co?

Lukas Podolski: Wiem, że ludzie gadają. Ale wszystko musi pasować

Podolski na stwierdzenie, że jego transfer do Górnika stał się tematem żartów odpowiedział: - Żadne obiecanki! Powtarzam, że jak zdrowie dopiszę, to zagram w Górniku. Nic się nie zmieniło. Wiem, że ludzie gadają: „O, Podolski znów nie przyszedł”. Ale jak już wspominałem – przed podjęciem decyzji wszystko musi pasować. Każdy wie, jakie są problemy w Górniku, nie pomagają zmiany prezesów, dyrektorów. Ja mam już z dziesięć wizytówek kolejnych prezesów. Nie pomogło też, że byłem daleko, bo w Japonii. Trzy tygodnie temu zagrałem ostatni mecz.

Lukas Podolski w swojej karierze grał w: FC Koeln, Bayernie Monachium, Arsenalu, Interze Mediolan, Galatasaray i Vissel Kobe. Rozegrał 130 meczów w reprezentacji Niemiec, strzelił 49 goli. W styczniu trafił do tureckiego Antalyasporu.