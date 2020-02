lukasz2711 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

To znaczy tak Wisła z półdarmo stara się ściągnąć piłkarzy, którym się nie udało bądź są po kontraktach. Robi to na tydzień przed pierwszą kolejką rundy rewanżowej i mają być oni w pełni gotowi na pierwszy mecz pod względem kondycyjnym. Dziwna polityka trzeba było ten klub wycofać z ligi ogłosić upadłość i zacząć od ligi. Szkoda na to wszystko teraz pieniędzy a i sytuacja prawna nie jest do końca jasna bo zawsze byli właściciele z niby unieważnionymi akcjami mogą się odezwać po swoją ćwiartkę gdyby się udało wyjść kiedyś na prostą.