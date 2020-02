Wisła Płock ogłosiła w sobotę, że Cillian Sheridan został nowym piłkarzem klubu z Mazowsza. Irlandzki napastnik podpisał 1,5-roczny kontrakt. Zespół ekstraklasy w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie irlandzkiego napastnika trzymającego w rękach koszulkę Nafciarzy.

Cillian Sheridan grał w Jagiellonii Białystok od lutego 2017 roku, kiedy to został sprowadzony z Omonii Nikozja. Irlandczyk dość szybko wkomponował się do zespołu prowadzonego wtedy przez Michała Probierza. Jego osiem bramek i trzy asysty bardzo pomogły wywalczyć Jadze wicemistrzostwo Polski. W kolejnych sezonach wiodło mu się coraz słabiej. W rozgrywkach 2017/18 zdobył siedem goli i zapisał jedną asystę, a w kolejnym tylko cztery gole. Ostatecznie 30-latek musiał pożegnać się z ekipą z Podlasia i w styczniu 2019 roku trafił do drużyny z Nowej Zelandii, Wellington Phoenix. Nie zagrzał tam jednak zbyt długo miejsca i bronił barw Kiryatu Shimona, dla którego w 17 meczach ligi izraelskiej zdobył cztery gole.

