andmas godzinę temu Oceniono 4 razy 0

Legia nie buduje żadnej przyzwoitej drużyny , jest to klub który tylko handluje zawodnikami chce tanio kupić wypromować i sprzedać i zarobić . Awans tzw. fuksem do LE to tylko zwiększenie zysków nie mający nic wspólnego z podniesieniem umiejętności sportowej klubu.