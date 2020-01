Jak dowiedział się Sport.pl konkretną ofertę otrzymał Sławomir Peszko. Tylko półroczną umowę proponował Atromitos Ateny. Nie zgadzała się długość kontraktu i wysokość pensji. 34-latek więc ją odrzucił. Czeka jeszcze na propozycję last minute z Turcji (możliwe, że dołączy do Artura Sobiecha w Karagumruk). Może też zostać w Polsce, gdzie okienko transferowe trwa do końca lutego.

A to nie koniec odpływu piłkarzy z Lechii Gdańsk. Krzysztof Stanowski podał na Twitterze, że Haraslin, któremu kończy się kontrakt w 2021 roku, opuścił zgrupowanie i ruszył do Włoch, gdzie może podpisać kontrakt z Sassuolo. O zawodnika walczy też Standard Liege, który - jak usłyszeliśmy - proponował 1,5 miliona euro, ale został przebity przez ekipę z Półwyspu Apenińskiego. Jego cena będzie więc oscylowała w okolicach 2 milionów. Belgowie jeszcze nie złożyli broni, ale Haraslin jest bliżej Serie A.

