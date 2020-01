Dani Ramirez to jeden z najlepszych pomocników w ekstraklasie i gwiazda ŁKS-u Łódź. 28-letni Hiszpan strzelił w tym sezonie 6 goli i miał 4 asysty. A to nie liczby są jego największym atutem. Ramirez jest świetnie wyszkolony technicznie, potrafi jednym podanie napędzić akcję swojego zespołu i kompletnie zaskoczyć defensywę rywali. - Ma wszystko, żeby zostać gwiazdą ekstraklasy - mówił Kazimierz Moskal po awansie ŁKS-u do ekstraklasy. I miał rację.

REKLAMA

Lech Poznań stracił miliony [WIDEO]

Teraz Hiszpan może zmienić klub. Jako pierwszy o ofercie Lecha informował Piotr Koźmiński, dziennikarz "Super Expressu". ŁKS zażądał więcej pieniędzy, ale jak się okazuje, transfer Ramireza do Lecha Poznań wciąż jest możliwy. - Sytuacja Daniego Ramireza się klaruje: albo przejście do Lecha Poznań (już niewielkie rozbieżności finansowe między klubami, Lech musi coś dołożyć), albo przedłużenie za chwilę kontraktu z ŁKS-em. Inne opcje tej zimy na dziś zostały wykluczone - poinformował Maciej Iwański, dziennikarz TVP Sport.

To oznacza, że Hiszpan na pewno nie trafi do Jagiellonii Białystok, która również chciała wykupić Ramireza z ŁKS-u. Dani Ramirez trafił do Polski w sierpniu 2017 roku. Najpierw grał w Stomilu Olsztyn, później trafił do ŁKS-u Łódź. W przeszłości był piłkarzem Realu Madryt i Valencii, a jego historię możecie przeczytać w tym tekście.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl