Radosław Majecki już kilka dni temu opuścił zgrupowanie Legii Warszawa w Turcji, by przejść testy medyczne, ale dopiero w środę podpisał kontrakt z AS Monaco, z którego zostanie od razu wypożyczony na pół roku do wicemistrzów Polski. Sprzedaż Majeckiego do Monaco jest nowym rekordem transferowym ekstraklasy. Ten należał dotychczas do Jana Bednarka, za którego Lech Poznań otrzymał od Southampton 6 mln euro. Majecki ma kosztować milion więcej.

7 mln euro, które wpłynie na konto Legii, to jednak nie wszystko. W umowie z klubem z Ligue 1 wicemistrzowie Polski zapisali także kilka bonusów, które Monaco będzie musiało wypłacić im w przyszłości, jeśli Majecki spełni określone w porozumieniu warunki. W dodatku Legia zagwarantowała sobie 10 proc. zysku od następnego transferu reprezentanta Polski.

Majecki w tym sezonie rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, 14 razy zachował czyste konto. W Monaco będzie miał okazję grać razem z Kamilem Glikiem. - Nie jestem zaskoczony wyjazdem Majeckiego, sprawa toczy się od dłuższego czasu - powiedział Aleksandar Vuković, którego cytuje serwis legionisci.com.

Klub z księstwa potrzebuje golkipera, ponieważ w przyszłym sezonie zapewne pożegna się bramkarzem numer dwa - Danijelem Subasiciem, a podstawowy bramkarz Benjamin Lecomte puścił w tym sezonie już 36 goli.

Za tanio

- To wcale nie jest wysoka cena. Jeżeli Radek pojechałby z reprezentacją Polski na mistrzostwa Europy, myślę, że latem negocjacje dopiero zaczęłyby się od tej kwoty - pisze Kamil Kosowski w swoim felietonie dla "Przeglądu Sportowego".