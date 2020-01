W poniedziałek hiszpańskie media podały, że Alvaro Bustos zostanie nowym zawodnikiem Wisły Kraków. "WP Sportowe Fakty" ustaliły jednak, że 25-latek faktycznie trafi do Krakowa, ale na drugą stronę Błoń - do Cracovii, która porozumiała się już zarówno z Pontevedrą, jak i samym zawodnikiem. Bustos ma dołączyć do zespołu po powrocie krakowian ze zgrupowania w Belek.

Bustos jesienią zagrał w 22 meczach Segunda B (III liga), strzelił pięć goli, zaliczył jedną asystę. Jest wychowankiem Sportingu Gijon. Związany był też z CD Mirandes, Gimnastikiem de Tarragona, Realem Mallorca i Rayo Majadahonda. W Pondevedrze gra od stycznia. Najpierw był wypożyczony z Mallorki, a latem przeniósł się do tego klubu na zasadzie transferu definitywnego.

Bustos będzie trzecim zimowym nabytkiem Cracovii po Florianie Loshaju i Thiago.