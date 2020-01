"Sport Bild" poinformował w połowie stycznia, że Borussia Dortmund nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu z Łukaszem Piszczkiem. - Decyzja jeszcze nie zapadła, rozmowy trwają - słyszymy wśród najbliższych piłkarza. Polak chciałby zostać w Dortmundzie, przedłużyć kontrakt do czerwca 2021 roku i grać w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów. - Chciałbym zostać. Czy tak się stanie? Trudno powiedzieć - mówił jeszcze niedawno w wywiadzie dla schwatzgelb.de. A co jeśli Borussia nie przedłuży kontraktu z Piszczkiem?

REKLAMA

Łukasz Piszczek może wrócić do Polski

Na tę chwilę najbardziej prawdopodobny jest powrót do Polski. Piszczek mocno zaangażował się w prowadzenie swojej akademii w Goczałkowicach-Zdroju, a także w klub LKS Goczałkowice Zdrój. - To jego pasja, odskocznia. Jeżeli nie przedłuży umowy z Borussią Dortmund, to myślę, że wróci do Goczałkowic - mówi Kazimierz Piszczek, ojciec Łukasza, a także prezes klubu z Goczałkowic-Zdroju, który walczy w tym sezonie o awans do III ligi - po 15 meczach jest liderem IV ligi II grupy śląskiej i ma trzy punkty przewagi nad rezerwami GKS-u Tychy.

Łukasz Piszczek o swojej przyszłości [WIDEO]

Łukasz Piszczek żyje klubem, którym zarządza jego ojciec. Gdy tylko jest na meczach, jest wpisany do protokołu jako drugi trener, ale właściwie pełni rolę pierwszego szkoleniowca. Gdyby wrócił do Polski, jego zaangażowanie w LKS Goczałkowice-Zdrój byłoby jeszcze większe, ale nie oznaczałoby końca sportowej kariery. - Jestem przekonany, że chciałby jeszcze pobiegać trochę po boisku - mówi Kazimierz Piszczek. Być może jako grający trener w LKS-ie Goczałkowice Zdrój, a być może w ekstraklasie.

Górnik Zabrze jedną z opcji

Z naszych informacji wynika, że realna jest gra Łukasza Piszczka w Górniku Zabrze. 66-krotny reprezentant Polski jest kibicem zabrzańskiego klubu, mieszkał w Zabrzu, grał w Gwarku, ale chodził na mecze Górnika. - Górnikowi nie kibicuje się od święta. Na Górnik chodzi się całe życie - mówił w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". Teraz mógłby nie tylko na niego chodzić, ale w nim grać. - Nie znam klubu, który nie chciałby Łukasza Piszczka w swoim składzie. Ale życzę mu, żeby przedłużył kontrakt z Borussią, bo zasługuje na grę na najwyższym poziomie - mówi Sport.pl Dariusz Czernik, prezes Górnika Zabrze.