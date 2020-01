Radosław Majecki podpisze kontrakt z nowym klubem. Młody bramkarz opuścił zgrupowanie Legii Warszawa w Turcji, by przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z nowym zespołem, z którego zostanie od razu wypożyczony na pół roku do wicemistrzów Polski. Co do kwoty transferu - okolice rekordu Ekstraklasy - poinformował w niedzielę przed południem Piotr Koźmiński, dziennikarz "Super Expressu".

"Nie jestem zaskoczony wyjazdem Majeckiego"

Początkowo nie było wiadomo, do jakiego klubu na testy poleciał Majecki. Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego" poinformował, że chodzi o AS Monaco. Wiadomo, że klub z księstwa potrzebuje golkipera, ponieważ w przyszłym sezonie zapewne pożegna się bramkarzem numer dwa - Danijelem Subasiciem, a podstawowy golkiper Benjamin Lecomte puścił w tym sezonie już 36 goli. Piłkarzem Monaco od 2016 roku jest Kamil Glik.

- Nie jestem zaskoczony wyjazdem Majeckiego, sprawa toczy się od dłuższego czasu. W piątek będzie z nami w Warszawie na treningu. Więcej nie mogę powiedzieć - powiedział Aleksandar Vuković, którego cytuje serwis legioniści.com.

Majecki w tym sezonie rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, 14 razy zachował czyste konto. Rekord transferowy w ekstraklasie należy w tej chwili do Jana Bednarka, który w 2017 roku z Lecha Poznań trafił do Southampton za około 6 mln euro.