- Radosław Majecki opuścił zgrupowanie Legii w Belek. Wyjechał na badania medyczne do nowego klubu, z którego na pół roku będzie jeszcze wypożyczony do Legii. Co do kwoty transferu - okolice rekordu Ekstraklasy - napisał na Twitterze Piotr Koźmiński, dziennikarz "Super Expressu".

Radosław Majecki odejdzie z Legii. Transferowy rekord ekstraklasy możliwy

Majecki to jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy Legii. Poza Michałem Karbownikiem i Jarosławem Niezgodą, to właśnie bramkarz wicemistrzów Polski wzbudzał największe zainteresowanie na rynku transferowym. Na razie nie wiadomo, do jakiego klubu trafi. Wiadomo jednak, że warszawiacy zarobią na nim spore pieniądze, zbliżone lub większe od rekordu ekstraklasy. Tym jest obecnie sprzedaż Jana Bednarka do Southampton. Angielski klub zapłacił za niego Lechowi Poznań 6 mln euro (w lipcu 2017 roku).

Majecki w tym sezonie rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których 14 razy zachował czyste konto. Dorobek będzie miał jeszcze okazję powiększyć, bo po transferze zostanie od razu wypożyczony na pół roku do Legii. Dzięki temu nadal będzie mógł regularnie grać i walczyć o wyjazd na Euro 2020. Legia będzie miała natomiast czas na znalezienie jego następcy.

