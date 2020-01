breras 2 godziny temu 0

BRAWO!! Brawo Prezesie Dariuszu Mioduski! Nie ma co, jakiś "no name" drugoligowiec z Italii ma wzmocnić aspiracje do tytułu Mistrza Polski i zapewnić awans do EU Pucharów! Oczywiście dodatkowo ten durny tytuł, że 5 mln to drogo. Skoro dla Nas, Polaków 5 mln to drogo to nie idźmy w Europę bo naprawdę nie ma po co. Będzie jak co roku, Mistrzostwo Polski i na tym koniec.